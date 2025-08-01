Las ventas de coches electrificados se disparan en España: entre enero y julio ya se matricularon más que en todo 2024

A este tipo de movilidad le ha costado mucho coger ritmo, con años de retraso respecto al resto de Europa, pero empieza a ponerse a la altura del resto del Viejo Continente. Según los datos ofrecidos este viernes por las patronales de fabricantes de coches (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores y reparadores (Ganvam), las matriculaciones de turismos eléctricos e híbridos enchufables se dispararon en julio un 155%, hasta las 21.002 unidades, dejando el conjunto del año en los 123.315 coches, un 93% más.