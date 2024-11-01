edición general
La ventana de oportunidad de la vivienda: Compromís-Sumar tiende la mano a PP y Vox aprovechando la postura de Trump

La ventana de oportunidad de la vivienda: Compromís-Sumar tiende la mano a PP y Vox aprovechando la postura de Trump

Este miércoles, Trump anunciaba que prohibirá a grandes inversores institucionales, fondos de inversión, bancos y grandes corporaciones la compra de viviendas unifamiliares que traten de hacer negocio con ellas. "Durante mucho tiempo, comprar y ser propietario de una casa se consideró la máxima expresión del sueño americano. Era la recompensa por el trabajo duro y por hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord provocada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de...

... demasiadas personas, especialmente de los jóvenes estadounidenses", decía el presidente. Es por ello que Sumar ha decidido coger el guante y plantear la contradicción ante Partido Popular y Vox. En una entrevista en EFE, el diputado de Compromís y portavoz de vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, explicaba que en noviembre de 2025 ambas formaciones votaron en contra de exactamente la misma medida que ha anunciado Trump. Ahora, ante la nueva posición del presidente estadounidense, está "convencido de que PP y Vox pueden cambiar el sentido de su voto".
Esperando a ver la pirueta mental...
