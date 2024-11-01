La venta del Atlético de Madrid remata el pelotazo de la familia Gil y Cerezo 33 años después de adquirirlo en "fraude de ley"

El millonario traspaso del club rojiblanco a un fondo rescata la apropiación indebida por parte de Jesús Gil y Enrique Cerezo cuando la entidad todavía era de los socios, conclusión de unos tribunales que no revirtieron la operación ni condenaron a los responsables de este delito porque prescribir.
Además, el actual Ayuntamiento de Madrid les ha "regalado" cinco parcelas de 200.000 m2 de suelo público por adjudicación directa en un flagrante trato a favor de una empresa privada.
Pero bueno, no son Florentino y el Real Madrid y nadie podrá el grito en el cielo.
Luego les venden a un fondo extranjero y ni mu. Vaya afición de padefos