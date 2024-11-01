edición general
La venta del Atlético de Madrid remata el pelotazo de la familia Gil y Cerezo 33 años después de adquirirlo en "fraude de ley"

El millonario traspaso del club rojiblanco a un fondo rescata la apropiación indebida por parte de Jesús Gil y Enrique Cerezo cuando la entidad todavía era de los socios, conclusión de unos tribunales que no revirtieron la operación ni condenaron a los responsables de este delito porque prescribir.

Ze7eN #3 Ze7eN *
Los actuales propietarios del club, Cerezo y Gil Marín, se apropiaron indebidamente del club y se lo arrebataron a sus socios sin pagar un duro. Ahora lo venden por una millonada y se quedarán con el dinero. Uno de ellos, además, es Vicepresidente de LaLiga.

Además, el actual Ayuntamiento de Madrid les ha "regalado" cinco parcelas de 200.000 m2 de suelo público por adjudicación directa en un flagrante trato a favor de una empresa privada.

Pero bueno, no son Florentino y el Real Madrid y nadie podrá el grito en el cielo.
#5 concentrado
#3 Cosas que pasan en Madrid, villa y corte, con el TS y la AN en ella y nadie quiere enterarse de los mamoneos continuos de los de siempre.
aruleno #1 aruleno
Atado y bien atado.
Kantinero #4 Kantinero
Los chanchullos del At Madrid siempre han estado protegidos por la sombra de los de Barsa Y Real Madrid
alcama #2 alcama
Los socios del Atletico osfuscados porque les modificaron el escudo.
Luego les venden a un fondo extranjero y ni mu. Vaya afición de padefos
