Venezuela tilda de «ridícula» oferta de recompensa de EE. UU. dirigida contra Maduro

El gobierno de Venezuela respondió este jueves al anuncio de la administración Trump de ofrecer una pago de 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La medida fue considerada como una «operación propagandística» y «desesperada distracción» de los problemas internos de Estados Unidos. La Fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, justificó la acción acusando al presidente de Venezuela de supuestos vínculos con el narcotráfico y alianzas con carteles criminales.