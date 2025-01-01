edición general
5 meneos
6 clics

Venezuela tilda de «ridícula» oferta de recompensa de EE. UU. dirigida contra Maduro

El gobierno de Venezuela respondió este jueves al anuncio de la administración Trump de ofrecer una pago de 50 millones de dólares por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La medida fue considerada como una «operación propagandística» y «desesperada distracción» de los problemas internos de Estados Unidos. La Fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, justificó la acción acusando al presidente de Venezuela de supuestos vínculos con el narcotráfico y alianzas con carteles criminales.

| etiquetas: nicolás maduro , venezuela , trump , recompensa
4 1 0 K 68 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 68 actualidad
javibaz #2 javibaz
Venezuela tendría que ofrecer lo mismo por la cabeza de Trump.
4 K 82
#3 chocoleches
Si fuera Venezuela haría una oferta por Trump, de 25 millones, vivo o muerto. Y haría merchandising de ello.
3 K 56
Supercinexin #4 Supercinexin
No podemos ganar las elecciones, pues te matamos. Los clásicos de la derechita angloamericana.

Luego te tienes que creer su nauseabunda propaganda sobre Venezuela y sobre Maduro.
1 K 31
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Por lo menos tendrian que ser 500 millones
1 K 25

menéame