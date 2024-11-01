Venezuela en el punto de mira de la flota de guerra estadounidense

Hay una escalada militar en curso por parte de EEUU contra Venezuela. Chávez rompió con la política tradicional del 'patio trasero' que mantenía las enormes reservas de petróleo y minerales del país a disposición de EEUU. Y Maduro continúa esa política. Trump ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que pueda llevar a la detención de Maduro por narcotráfico. Venezuela, a su vez, ha movilizado a su población en respuesta a la demostración de fuerza militar frente a sus costas. Ya se han inscrito más de ocho millones de hom