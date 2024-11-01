edición general
Lo de Venezuela NO es por el PETRÓLEO, o no como lo crees

Motivos del secuestro de Maduro y de la intervención del petróleo en parte de EEUU.

Más claro que el agua: No es el petroleo; es la venta de petróleo en cualquier moneda que no sea el dolar. Libia, Iraq, Irán... Venezuela. O pagas en papelitos de la impresora de la FED (subvencionados con deuda por Europa, Japón, etc.) o te cae un bombardeo. USA se ha ganado ya tantos enemigos que no me extrañaría que le quedaran cuatro telediarios.
