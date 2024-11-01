edición general
Venezuela a un mes del 3 de enero: ¿transición democrática o reconfiguración del poder?

La salida forzada de Nicolás Maduro y los cambios impulsados desde EE.UU. han alterado de forma sustantiva el equilibrio político en Venezuela. Pero estos cambios no equivalen a una transición democrática.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Vamos a ver almas de cántaro ¿todavía hay pardillos que se creen que EEUU busca la democracia en sus paises sometidos?
