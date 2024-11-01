Venezuela ha encontrado la prueba de que el vídeo del misil de EEUU pulverizando una lancha se hizo con IA: la IA de Google

Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación venezolano, acusaba en las redes al mandatario de difundir imágenes “generadas por inteligencia artificial”, señalando la estética “casi caricaturesca” de la explosión, los artefactos visuales y el agua con un aspecto artificial, característicos de producciones sintéticas. Lo hacía con un estudio igualmente dudoso. A saber: le preguntó a la IA de Google, Gemini, qué le parecía la secuencia, y ésta respondía tras un análisis que “era muy probable” que hubiera sido creada generada por IA.