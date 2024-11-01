edición general
Venezuela ha encontrado la prueba de que el vídeo del misil de EEUU pulverizando una lancha se hizo con IA: la IA de Google

Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación venezolano, acusaba en las redes al mandatario de difundir imágenes “generadas por inteligencia artificial”, señalando la estética “casi caricaturesca” de la explosión, los artefactos visuales y el agua con un aspecto artificial, característicos de producciones sintéticas. Lo hacía con un estudio igualmente dudoso. A saber: le preguntó a la IA de Google, Gemini, qué le parecía la secuencia, y ésta respondía tras un análisis que “era muy probable” que hubiera sido creada generada por IA.

Kasterot #7 Kasterot
A mi lo que me parece curioso que en una lancha así fuesen 11 maromos
Había más gente que droga?
Para que van 11?
5 K 59
victorjba #8 victorjba
#7 Para jugar un partido de fútbol xD
2 K 38
Kasterot #11 Kasterot *
#9 Claro! En una lancha rápida metes un montón de droga, un equipo de fútbol como dice #8.
Y por si hace falta lastre para que la embarcación vaya más ahogada y lenta, dos o tres toneladas de plomo.
Lógico.
El ir rápido está sobrevalorado. ya verás cuando se den cuenta en el estrecho.
1 K 34
Lutin #9 Lutin
#7 Para que fuese un cartel de droga internacional y no una lancha de dos vulgares camellos
0 K 7
Connect #12 Connect
Estados Unidos ha enviado a las costas de Venezuela pero en aguas internacionales:
- Siete buques de guerra repartidos en:
3 destructores clase Arleigh Burke, (USS Sampson, USS Gravely y el USS Jason Dunham)
2 buques de desembarco ( San Antonio y Fort Lauderdale)
1 buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y
1 crucero (USS Lake Erie)
- 2 submarinos nucleares (USS Newport News y otro)
- Varios helicópteros Ch-46 y MH-60 Seahawk
- Aviones militares P-8 Poseidon, V-22 Osprey y F35B,
- 14…   » ver todo el comentario
2 K 30
platypu #10 platypu
Si pensabas que xakata no podia caer mas bajo, lo acaba de hacer. Que es esta mierda de noticia? Un imbecil que sirve a maduro dice que le pregunta a la IA y esta le dice que podria ser falsa? Y xakata dice que han encontrado las pruebas? Que pruebas?
2 K 26
DORO.C #2 DORO.C
Meneo por las risas xD
1 K 22
#4 PerritaPiloto
Falacia ad GPTum.

Estoy segura de que depende de a qué IA le pregunte o en qué momento me dirá que parece una cosa, que parecea otra o que no es concluyente.
2 K 22
Huijsen #5 Huijsen
Estaban en el mismo cajón que las actas?
1 K 12
ChatGPT #1 ChatGPT
Pues yo digo que se ha hecho con Paint de windows xp
0 K 10
#3 eldelcerro
¿Era festina o rolex?
0 K 9
#6 Cntrl
Genial, así ya no tienen nada que reclamar
0 K 6

