Venezuela fija plazo de 48 horas a aerolíneas internacionales para reanudar vuelos

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, dio a conocer que fijó un plazo de 48 horas a las aerolíneas internacionales para que reanudaran sus vuelos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) señaló que habrá consecuencias para aquellas aerolíneas que no cumplan con este ultimátum, tales como la pérdida de sus derechos para poder operar en Venezuela. Entre las aerolíneas que han cancelados sus vuelos a Venezuela están: Air Europa, Iberia, PLUS Ultra, TAP Air, GOL, Avianca o Turkish Airlines.