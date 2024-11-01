Venezuela y EEUU anuncian proceso exploratorio orientado a restablecer relaciones diplomáticas

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron el viernes que evaluarán la posibilidad de reabrir sus embajadas en ambos países y restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde 2019. Un comunicado del gobierno venezolano informó que la delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado “realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a las funciones diplomáticas” y “ una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes”, sin precisar fecha.