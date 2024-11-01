edición general
Venezuela y EEUU anuncian proceso exploratorio orientado a restablecer relaciones diplomáticas

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron el viernes que evaluarán la posibilidad de reabrir sus embajadas en ambos países y restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde 2019. Un comunicado del gobierno venezolano informó que la delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado “realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a las funciones diplomáticas” y “ una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes”, sin precisar fecha.

ipanies #2 ipanies
Menudo paripé... Los USA van a abrir su oficina de ocupación in situ y nos lo venden como una acción diplomática recíproca xD :palm:
nemeame #3 nemeame
Los funcionarios diplomáticos de EE.UU. ya se han instalado en Venezuela  media
Findeton #1 Findeton *
Relacionado: Avión del Gobierno de Estados Unidos aterrizó en Caracas
www.meneame.net/m/politica/avion-gobierno-estados-unidos-aterrizo-cara
Findeton #4 Findeton
Delcy buscando que lleguen tropas americanas como sea para quitarse de en medio a Diosdado.
