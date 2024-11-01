Venezuela denuncia actos hostiles de EEUU contra pescadores venezolanos

El Canciller leyó un comunicado, en el que explica que el buque venezolano “Carmen Rosa”, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros, que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana, fue abordada por un destructor de la Armada de los EEUU, el USS “Jason Dunham” (DDG109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines norteamericanos altamente entrenados.