edición general
11 meneos
45 clics

Venezuela y las condiciones para condenar una invasión

Antes de condenar los hechos, muchas voces se sienten obligadas a introducir una advertencia previa. Maduro no gusta. Maduro es un dictador. El régimen venezolano es autoritario. Solo después de esa aclaración se formula, con cuidado, una crítica a la injerencia externa. Ese gesto no cumple una función informativa. Cumple una función disciplinaria. Marca quién puede hablar y desde dónde.

| etiquetas: opinión , venezuela , dictadura
9 2 1 K 98 actualidad
5 comentarios
9 2 1 K 98 actualidad
#5 DobleCapital *
¿Alguien ha preguntado lo que quieren a los venezolanos? Porque lo mismo no coincide con lo que la izquierda de sillón capitalista dice.
1 K -2
#1 Indiana.Collons *
Falta otra advertencia previa a "Maduro no gusta. Maduro es un dictador. El régimen venezolano es autoritario", y mucho más relevante para esta discusión. Y es la de que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela.

Una vez estas premisas están asentadas, es cuando se puede empezar a discutir si EEUU puede entrar a otro país a detener a un civil que es un presunto narcoterrorista que ha atentado contra los intereses de los EEUU
1 K -10
Harkon #2 Harkon
#1 No, importa una mierda lo que sea o no sea maduro, aquí hay HECHOS, y los hechos son que EEUU acabad e VIOLAR leyes internacionales, esa es la discusión. Porque usar el argumento de lo que es o no es maduro es como decir "es que como pienso que este es un ladrón pues oye, le habrás pegado un tiro y lo habrás matado, que igual no está bien", que no, que no, que hay que ceñirse al CRIMEN en cuestión y no a quien era la víctima.
0 K 15
ipanies #3 ipanies
#1 No hay discusión, Maduro es secundario en este asunto. USA ha cometido un ataque terrorista y ha secuestrado a la máxima autoridad de un país soberano sin ninguna justificación y sin permiso de sus propias instituciones.
Trump hace 5 años justos alentó un asalto a su propio estado y ahora está invadiendo y secuestrando por el mundo. Si no son razones suficientes para quitar a ese criminal del poder de la mayor potencia militar mundial en poco tiempo tendremos más sustos o incluso muerte
0 K 12
fofito #4 fofito
#1 cuando podamos discutir si el resto del mundo puede entrar en EEUU ,detener,secuestrar y juzgar a sus dirigentes que invaden,asesinan y arruinan países enteros.
Mientras esto no sea discutible,lo otro tampoco.
0 K 11

menéame