Venezuela asegura que un "destructor" de EE.UU. abordó de manera "ilegal" una embarcación

El Ejecutivo de Maduro dice que EE.UU. ocupó durante ocho horas el barco con nueve pescadores que ya han sido liberados. Por el momento, Washington no ha hecho comentarios sobre el supuesto incidente. El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado que un destructor estadounidense abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con nueve pescadores, que según Caracas se encontraban en aguas del país. Asimismo, alegan que esta acción tenía la intención de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.
