Los venezolanos deportados a la cárcel de Bukele revelan torturas y violaciones: “Decían que solo saldríamos en una bolsa negra”

La organización Human Rights Watch documenta los abusos perpetrados contra los 252 migrantes que Trump envió a El Salvador y que después fueron excarcelados y devueltos a Caracas. Las fotos de la dentadura de Luis sin una de sus piezas delanteras y la de la nariz de Daniel con el tabique visiblemente desviado son parte de las evidencias recogidas en el informe Llegaron al infierno, de Human Rights Watch, que se ha hecho público este miércoles. El documento revela la tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del...