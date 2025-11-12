edición general
Los venezolanos deportados a la cárcel de Bukele revelan torturas y violaciones: “Decían que solo saldríamos en una bolsa negra”

La organización Human Rights Watch documenta los abusos perpetrados contra los 252 migrantes que Trump envió a El Salvador y que después fueron excarcelados y devueltos a Caracas. Las fotos de la dentadura de Luis sin una de sus piezas delanteras y la de la nariz de Daniel con el tabique visiblemente desviado son parte de las evidencias recogidas en el informe Llegaron al infierno, de Human Rights Watch, que se ha hecho público este miércoles. El documento revela la tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del...

Estados Unidos es un país donde las cárceles las dirigen empresas privadas, donde se ha llegado a mantener presos pese a que ya podían salir en libertad para poder seguir cobrando de ellos. Donde se tortura psicológicamente en la mayoría de prisiones y en donde hay cárceles donde los presos duermen a sol del desierto y van vestidos de rosa.

Así que un país así, cómo traten a los presos a una prisión de máxima seguridad para pandilleros, pues se la sopla.
La loca IDA os tratara como dios manda. Eso sí, si salis vivos del campo de concentración de de bukeleitor.
#1 lo suyo es seguir matando gente corriente por las calles de El Salvador y que se queden e. Sus casas en el narcoestadopor supuesto culpando a españa de lo que sucedió hace 5 siglos como mexico
Próximamente en sus Mauritanias y Albanias favoritas.
