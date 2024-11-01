Veinte películas sobre deporte que ver al menos una vez en la vida

El cine deportivo va mucho más allá de la competición. Habla de identidad, esfuerzo, derrota, redención y de todo aquello que ocurre cuando alguien decide no rendirse. Esta selección reúne historias reales y ficticias que han marcado época y que merecen, como mínimo, un visionado en la vida.
| etiquetas: cine , deporte , lista
- Remember the titans
- The natural
- Rudy
- Chariots of fire
Tatami
Slaom
Quiero ser como Beckham
Campeón
Nadie puede vencerme
Marinette
El buscavidas
Fat city
Un día en las carreras
El tigre de Chamberí
Bailad, bailad malditos
La verdad es que la selección del artículo es muy pobre, solo con el boxeo podían poner auténticas joyas. Pero ni a Toro Salvaje han puesto.