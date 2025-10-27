·
4
meneos
32
clics
Los vecinos de Librilla, en shock tras el crimen machista: “Ella era un trozo de pan, esto ha sido una bomba”
"Si aquí somos todos conocidos. Son de aquí del pueblo las dos familias. Familias nobles, familias buenas. Esas cosas pasan y ya está"
|
etiquetas
:
librilla
,
familias
,
crimen machista
3
1
1
K
40
actualidad
13 comentarios
3
1
1
K
40
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ratoncolorao
"Si aquí somos todos conocidos. Son de aquí del pueblo las dos familias. Familias nobles, familias buenas. Esas cosas pasan y ya está"
esa frase de un vecino me parece maravillosa porque simboliza un pensamiento muy español...cuando el asesino es nacional, claro.
Ahora imagina que diría ese señor si el asesino fuera magrebí.
4
K
60
#2
Albarkas
#1
O del pueblo de al lado.
2
K
39
#3
Fedorito
#1
Si el asesino fuese magrebi tu no estarías aquí enviando nada ni comentando, por ejemplo. Luego te quejas de los demás hagan lo mismito que haces tu pero en sentido contrario.
1
K
22
#9
Ratoncolorao
*
#3
Bueno, el que tiene el historial con unos cuantos comentarios exculpando a asesinos de sus parejas cuando son españoles eres tú, así que deberias dejar de proyectar psicológicamente. Porque...¿Sabes? Se puede estar contra el racismo y contra la violencia machista la cometa quién la cometa, pero algunos creéis que duele menos si el violador es español o que son dos cosas excluyentes (por lo que se ve).
Pero tranquilo, hombre; a la siguiente te pido permiso para saber qué debo enviar y qué…
» ver todo el comentario
1
K
30
#12
Fedorito
#9
Dices que "Se puede estar contra el racismo y contra la violencia machista la cometa quién la cometa"
No es tu caso, igual que ciertos usuarios resaltan la nacionalidad en caso de ser magrebies tu lo haces cuando son españoles.
"el que tiene el historial con unos cuantos comentarios exculpando a asesinos de sus parejas cuando son españoles eres tú"
Si me pudieses decir en que comentarios los exculpo por ser españoles te lo agredeceria.
0
K
11
#13
Ratoncolorao
*
#12
Prefiero incidir en que todos los agresores son hombres, eso que tanto te jode...
En cuanto a las diferencias, yo hablo de temas, tú prefieres bajarte al fango de lo personal, pero desde que me aplico lo de no luchar con cerdos porque te mancharán de fango, me va mucho mejor.
Que te entretenga tu madre, que para eso te ha parido.
0
K
19
#10
Dexton
#1
#3
0
K
6
#6
Narmer
#1
Tienes razón, pero quizá lo que quería decir es que, incluso teniendo un buen entorno, a veces salen manzanas podridas y no se puede culpar de ello a la familia o a su educación. Es un loco que ha destrozado a dos familias.
0
K
8
#8
Alakrán_
#1
Cuando sea magrebí, pues habrá que sacar a colación que lo es, al parecer.
No es un pensamiento español, es un cateto de pueblo pequeño, habrá que ver con qué edad.
0
K
11
#4
lameiro
Machote español.
0
K
10
#11
Alakrán_
#4
No se donde ves al machote.
Según RAE.
Hombre vigoroso, bien plantado, valiente
0
K
11
#5
Leon_Bocanegra
Hoy no vendrá por aquí el de "pinta a caso aislado"
0
K
9
#7
Khanbaliq
*
Si esa peña es la hostia, yo recuerdo una feria del pueblo que estuve de fiesta con un tio, de putísima madre, nos lo pasamos genial, una fiestón del copón, joder, que a la siguiente pregunté por el tio........ estaba en la cárcel por haber matado a su novia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
