Vecinos del Casco Histórico de Toledo vuelven a protestar por la saturación turística tras el "adelanto" de la Navidad

"Turismo sí, pero no así", podía leerse en las pancartas que portaban quienes han protagonizado una nueva concentración. Reclaman al alcalde Carlos Velázquez "garantizar el derecho a la movilidad y accesibilidad al vecindario", seguridad, desconcentrar los actos y distribuirlos en otros barrios y volver a las fechas de encendido de luces durante el puente de la Constitución.
| etiquetas: toledo , turismo , navidad , saturación
