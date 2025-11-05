edición general
10 meneos
21 clics
Vecinos del Casco Histórico de Toledo vuelven a protestar por la saturación turística tras el "adelanto" de la Navidad

Vecinos del Casco Histórico de Toledo vuelven a protestar por la saturación turística tras el "adelanto" de la Navidad

"Turismo sí, pero no así", podía leerse en las pancartas que portaban quienes han protagonizado una nueva concentración. Reclaman al alcalde Carlos Velázquez "garantizar el derecho a la movilidad y accesibilidad al vecindario", seguridad, desconcentrar los actos y distribuirlos en otros barrios y volver a las fechas de encendido de luces durante el puente de la Constitución.

| etiquetas: toledo , turismo , navidad , saturación
8 2 1 K 95 actualidad
2 comentarios
8 2 1 K 95 actualidad
mmlv #1 mmlv
Y esperando la llegada de Vox con sus ideacas para la ciudad:

De los creadores de un teleférico en el Valle... llega una "noria panorámica" en la Vega Baja de Toledo

cadenaser.com/castillalamancha/2025/11/05/de-los-creadores-de-un-telef
0 K 17
Ludovicio #2 Ludovicio *
Al ser una fiesta secuestrada por la religión, me importa bastante poco pero, que la navidad ahora empiece en septiembre, es un buen ejemplo de lo que el capitalismo hace con la cultura.
0 K 11

menéame