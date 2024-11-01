·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11810
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9791
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
12489
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6097
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
6460
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
más votadas
365
La Policía británica detiene al expríncipe Andrés en su casa de Wood Farm en Sandringham
454
Un concejal del PP de Móstoles consigue que multen con 7.000 euros a la vecina que sufrió durante años los ruidos de su discoteca
475
El 'ciudadano anónimo' de la carta a Sánchez por Adamuz cobró de la Junta de Andalucía 4,8 millones con un 'troceo' masivo de contratos menores
962
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
583
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
6
clics
El Vaticano usará inteligencia artificial: así es el sistema para traducir las misas a más de 60 idiomas
Se estrenará la próxima semana durante los actos principales del IV centenario de la dedicación de la Basílica de San Pedro.
|
etiquetas
:
vaticano
,
misa
,
ia
3
1
0
K
51
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
51
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Charles_Dexter_Ward
#0
ojo ->
www.meneame.net/story/vaticano-usara-ia-traducir-misa-60-idiomas-basil
1
K
38
#4
manbobi
No pueden hacer lo de pentecostés otra vez o qué?
0
K
12
#3
sleep_timer
- A ver IA, tradúceme esto:
"Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. 25 Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. 26 Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión."
- No puedo traducir cosas sin sentido alguno.
0
K
11
#2
Skiner
*
Muchos curas con sus turras de sermones infinitos ya parecen IA
Y si lees su libro parecen una colección de majaderías una tras otra.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. 25 Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. 26 Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión."
- No puedo traducir cosas sin sentido alguno.
Y si lees su libro parecen una colección de majaderías una tras otra.