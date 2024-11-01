edición general
El Vaticano usará inteligencia artificial: así es el sistema para traducir las misas a más de 60 idiomas

Se estrenará la próxima semana durante los actos principales del IV centenario de la dedicación de la Basílica de San Pedro.

4 comentarios
manbobi #4 manbobi
No pueden hacer lo de pentecostés otra vez o qué?
sleep_timer #3 sleep_timer
- A ver IA, tradúceme esto:
"Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. 25 Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. 26 Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la circuncisión."

- No puedo traducir cosas sin sentido alguno.
Skiner #2 Skiner *
Muchos curas con sus turras de sermones infinitos ya parecen IA :troll:
Y si lees su libro parecen una colección de majaderías una tras otra.
