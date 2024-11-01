edición general
El Vaticano rechaza Consejo de Paz de Trump y defiende papel de la ONU

La Santa Sede no participará en la "iniciativa del Consejo de Paz" impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el máximo responsable de la diplomacia del Vaticano, cardenal Pietro Parolin. De acuerdo con el canciller Parolin, los esfuerzos para gestionar las crisis internacionales deben canalizarse a través de las Naciones Unidas. En ese sentido, explicó, el Vaticano "no participará en el Consejo de Paz debido a su naturaleza particular, pues difiere, por supuesto, de la de los demás Estados".

