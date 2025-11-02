·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9432
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
4850
clics
Andrea Levy pierde las formas en un debate con Pablo Fernández: “¡Puto machista!”
4637
clics
Las lamas del ágora de Valencia: una chatarra de 13 millones de Calatrava bloqueando una parcela de 400
6354
clics
‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo
5488
clics
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
más votadas
426
Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
331
El fabricante de aspiradores inteligentes iLife los deshabilita permanentemente si no pueden mandar telemetría [ENG]
457
Desaparecida la fiscal militar israelí que filtró la violación de un preso palestino
433
El boicot a Israel en la comida: los productos y empresas alimentarias en el punto de mira
250
Iñaki Gabilondo: "Que el franquismo muriera en la cama fue una deshonra y una vergüenza generacional"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
50
clics
Los vascos en Sevilla | Historias vascas
Ser vasco significaba partir con un aval identitario que facilitaba tanto la defensa del honor, las inversiones comerciales como la entrada en las instituciones más influyentes de la Sevilla moderna
|
etiquetas
:
vascos
,
en
,
sevilla
2
0
1
K
23
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
1
K
23
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Agrimensor
*
Es curioso como el antisemitismo y el racismo promovieron el desarrollo de una leyenda mítica convirtiendo a los vizcaínos en descendientes de Noé, y por lo tanto, libres de toda sospecha de judaísmo. Como si esa condición no fuera una confirmación de judaísmo originario para todos. En fin, paradojas de la historia.
0
K
6
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente