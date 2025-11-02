edición general
2 meneos
50 clics

Los vascos en Sevilla | Historias vascas

Ser vasco significaba partir con un aval identitario que facilitaba tanto la defensa del honor, las inversiones comerciales como la entrada en las instituciones más influyentes de la Sevilla moderna

| etiquetas: vascos , en , sevilla
2 0 1 K 23 cultura
1 comentarios
2 0 1 K 23 cultura
#1 Agrimensor *
Es curioso como el antisemitismo y el racismo promovieron el desarrollo de una leyenda mítica convirtiendo a los vizcaínos en descendientes de Noé, y por lo tanto, libres de toda sospecha de judaísmo. Como si esa condición no fuera una confirmación de judaísmo originario para todos. En fin, paradojas de la historia.
0 K 6

menéame