Varios heridos leves en el choque de un tren de pasajeros de vía estrecha contra una grúa en Alumbres

Un tren de vía estrecha, FEVE , ha tenido un siniestro en la línea Cartagena-Los Nietos, a la altura de Alumbres, al chocar con una grúa por motivos que se desconocen. Se tiene noticia de varias personas que podrían haber resultado heridas, según ha podido saber ONDA REGIONAL.
| etiquetas: tren , accidente , cartagena , feve , alumbres
Si se le diese importancia siempre, quizás no serían tan habituales. Que es una verguenza...
Como dicen...¿ Hemos normalizado los accidentes de tren?
El pensamiento del paleto ¡¡¡Maldita sea¡¡¡ ¿porque no estaba Puente con casco y chaleco señalizando esa grua para que no chocara con el tren? ... culpable de todo el rojo twittero este. La realidad uno de tantos pequeños incidentes que pasan cada día, dado el nivel tan alto de ferrocarril del qyue… » ver todo el comentario
