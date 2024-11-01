edición general
17 meneos
51 clics
Varios heridos leves en el choque de un tren de pasajeros de vía estrecha contra una grúa en Alumbres

Varios heridos leves en el choque de un tren de pasajeros de vía estrecha contra una grúa en Alumbres

Un tren de vía estrecha, FEVE , ha tenido un siniestro en la línea Cartagena-Los Nietos, a la altura de Alumbres, al chocar con una grúa por motivos que se desconocen. Se tiene noticia de varias personas que podrían haber resultado heridas, según ha podido saber ONDA REGIONAL.

| etiquetas: tren , accidente , cartagena , feve , alumbres
15 2 3 K 134 actualidad
16 comentarios
15 2 3 K 134 actualidad
Comentarios destacados:      
nopolar #2 nopolar
Ahora la mas mínima incidencia que tenga que ver con raíles va a ser noticia para arrastrar clics.
5 K 73
Connect #5 Connect
Estos accidentes son habituales cada mes, solo que ahora la prensa le da importancia por lo de Ademuz.
Si se le diese importancia siempre, quizás no serían tan habituales. Que es una verguenza...
4 K 56
#11 guillersk
#5 habituales?


Como dicen...¿ Hemos normalizado los accidentes de tren?
0 K 10
Graffin #3 Graffin
Joer, mañana en meneame "Dos heridos en un tren en una sauna gay al engancharse por falta de lubricación"
3 K 44
Gotsel #13 Gotsel
Ahora todos paranoicos con el tren y seguro que hacer 100 km en coche por una nacional es muchísimo mas peligroso que hacer 1000000 de km en tren.
2 K 42
oceanon3d #16 oceanon3d *
#13 Mas o menos como cuando se estrella un avión. En los primeros vuelos siguientes se te viene a la cabeza el modo ¡¡¡coño que miedo¡¡¡ y luego se te acaba olvidando a los dos o tres vuelos.

El pensamiento del paleto ¡¡¡Maldita sea¡¡¡ ¿porque no estaba Puente con casco y chaleco señalizando esa grua para que no chocara con el tren? ... culpable de todo el rojo twittero este. La realidad uno de tantos pequeños incidentes que pasan cada día, dado el nivel tan alto de ferrocarril del qyue…   » ver todo el comentario
1 K 22
rendri #1 rendri
Joder es la semana del tren... vaya tela, o ahora se habla más porque es el tema o si no, no es ni medio normal...
0 K 11
sorrillo #6 sorrillo
#1 Simplemente se ha puesto el foco informativo en ello.
1 K 30
FueraSionistasdeMeneame #9 FueraSionistasdeMeneame
#1 El día antes del accidente en la estación Tortosa se quemaron 2 trenes porque se fue la catenaria abajo (y no, no fue culpa de la lluvia maquinistas). Suerte que era de noche y no había pasajeros. A nadie en Menéame le importó entonces.

www.antena3.com/noticias/sociedad/explosion-estacion-trenes-tortosa-va
1 K 31
Febrero2034 #15 Febrero2034
#14 Tengo claro quien cobra de Semillas en este foro
0 K 7
#8 Juanjolo *
¿Va a salir algún sindicato asociación o algo a manifestarse para exigir que cojones pasa? O simplemente se espera a que pase todo.
0 K 6
Febrero2034 #10 Febrero2034
#8 Los maquinistas van a parar, y en Meneame no va a salir a portada ninguna noticia que moleste al gobierno
0 K 7
#14 Juanjolo
#10 una parte de los impuestos de los españoles, directa o indirectamente fijo que van a parar para mantener a Meneame.
0 K 6
#12 guillersk
#8 pues en Cataluña dicen que un expediente y tal.....
0 K 10

menéame