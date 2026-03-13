Varapalo del Supremo a Hacienda: las compensaciones del IVA no cuentan como ingresos agrarios

La resolución afecta de forma directa a cerca de 800.000 agricultores y ganaderos que tributan en el régimen de estimación objetiva. Además, abre la puerta a que quienes hayan pagado más impuestos por este motivo puedan reclamar la devolución de lo abonado indebidamente en los últimos cuatro años. Esto provocaba que muchas explotaciones superasen artificialmente el límite de 250.000 euros de facturación que permite permanecer en el sistema de módulos, obligando a pasar al régimen de estimación directa, más complejo y con mayor carga administrat
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De la Wikipedia: Tras llevar tan sólo un mes ejerciendo allí, participó inmediatamente en el concurso ordinario de traslados previsto para todos registradores y que se convoca con carácter cuatrimestral por la mencionada Dirección General.[295][296] Resuelto el concurso, Rajoy obtuvo plaza en la ciudad de Madrid como titular del Registro Mercantil número V[22], haciéndose efectivo su nombramiento a finales de septiembre de 2018
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