Vandellòs I: lo que pudo ser el Chernóbil español. ¿Estamos preparados para un accidente nuclear?  

Después de intentar grabar este vídeo 3 veces debido al temporal, aquí traigo lo que pasó en la Central Nuclear de Vandellós 1. Categorizado como Incidente Importante Nv3 en la escala INES, es el peor Incidente nuclear de España y de Europa Occidental.
| etiquetas: desastre , nuclear
www.youtube.com/watch?v=JOlFgAFSsZ8
www.youtube.com/watch?v=xwnQAygtApg
www.youtube.com/watch?v=eOU-xm9v3iY
Nivel Clasificación
Nivel 7 Accidente mayor
Nivel 5 Accidente con consecuencias amplias
Nivel 3 Incidente importante
Nivel 1 Anomalía
Windscale (Sellafield), Reino Unido (1957) - Nivel 5:
El peor accidente nuclear de Gran Bretaña. Se produjo un incendio en el núcleo del reactor durante un proceso de liberación de energía (efecto Wigner). Se liberaron isótopos radiactivos, principalmente yodo-131,… » ver todo el comentario