Vandalizan la estatua de Churchill junto al Parlamento británico en Londres: "criminal de guerra sionista"

Un hombre de 38 años ha sido detenido este viernes como sospechoso de haber realizado pintadas sobre la estatua del exprimer ministro conservador Winston Churchill, situada junto al Parlamento británico. El hombre, que permanece bajo custodia, fue arrestado bajo sospecha de daños criminales con agravante racial. La Policía ha acordonado la zona mientras se procedía a la limpieza de la escultura de bronce, que fue cubierta de eslóganes como Palestina libre y Detengan el genocidio en Gaza.