Vance señala que sería una "tontería" que Irán deje caer las negociaciones por los ataques contra Líbano

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha considerado este miércoles que sería "una tontería" que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "se vengan abajo" por la continuación de las hostilidades contra Líbano, a manos de Israel, al tiempo que ha reiterado que la Casa Blanca "nunca hizo la promesa" de que ese país estuviera dentro del alto el fuego anunciado por Washington y Teherán.