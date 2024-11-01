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Vance señala que sería una "tontería" que Irán deje caer las negociaciones por los ataques contra Líbano

Vance señala que sería una "tontería" que Irán deje caer las negociaciones por los ataques contra Líbano

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha considerado este miércoles que sería "una tontería" que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "se vengan abajo" por la continuación de las hostilidades contra Líbano, a manos de Israel, al tiempo que ha reiterado que la Casa Blanca "nunca hizo la promesa" de que ese país estuviera dentro del alto el fuego anunciado por Washington y Teherán.

| etiquetas: vance , líbano , israel , irán
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
BastardWolf #1 BastardWolf
Menudos pielfina, esque se mosquean por cada chorrada...
5 K 87
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 genocidios sin importancia
5 K 72
Waves #2 Waves
Terroristas y pedófilos hijos de puta, eso es lo que son Israel y Estados Unidos.
6 K 81
#9 Grahml *
#2 Están suplicando que Irán acceda a pesar de lo que Israel está entorpeciendo las negociaciones.

Recordemos que Líbano es uno de los proxis y de Irán y que ayer Israel se cargó 300 libaneses de una tacada.

Irán no los va a dejar atrás. Además habiendo puesto verdaderamente entre las cuerdas a los terroristas americanos y sionistas el fin de semana pasado con los rescates de soldados perdidos y destrozo de miles de millones en aeronaves, la estrategia que tienen de "ganar al no perder" les sigue valiendo.

EEUU tiene un limite, y es la subida de los combustibles que Irán provoca limitando Ormuz y todos sabemos que esto no lo va a permitir Trump en la víspera de las midterms.
2 K 40
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Entonces tampoco pasaría nada si Iran bombardea Israel,no?
5 K 69
ixo #11 ixo
200 y pico muertos, mil y pico heridos, solamente en el último ataque terrorista israelí en Líbano. Tonterías, dice el puto anormal éste. La Corte Penal Internacional debería estar creando una baraja de cartas (al estilo americano) con el careto de todos y cada uno de estos miserables asesinos para un futuro ajuste de cuentas frente a la justicia. :ffu:
3 K 41
pepel #5 pepel
Y siguen con su mentira.
1 K 27
alfon_sico #3 alfon_sico
Nah si es que se quedaron unos centenares de bombas sin tirar que se hubieran caducado
1 K 21
#8 konde1313
Son ellos los que necesitan un alto el fuego, no Irán. Sería una tontería que lo dejaran caer por ser las marionetas de Bibi.
1 K 21
Io76 #7 Io76
Hay que estar muy podrido por dentro para apoyar a esta panda de genocidas anglosionistas.
1 K 17
ombresaco #10 ombresaco
Íbamos a poner unos misiles en Cuba, y va EEUU y se mosquea por esa tontería
0 K 11

menéame