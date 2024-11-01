Vance señala que sería una "tontería" que Irán deje caer las negociaciones por los ataques contra Líbano

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha considerado este miércoles que sería "una tontería" que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán "se vengan abajo" por la continuación de las hostilidades contra Líbano, a manos de Israel, al tiempo que ha reiterado que la Casa Blanca "nunca hizo la promesa" de que ese país estuviera dentro del alto el fuego anunciado por Washington y Teherán.
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Recordemos que Líbano es uno de los proxis y de Irán y que ayer Israel se cargó 300 libaneses de una tacada.
Irán no los va a dejar atrás. Además habiendo puesto verdaderamente entre las cuerdas a los terroristas americanos y sionistas el fin de semana pasado con los rescates de soldados perdidos y destrozo de miles de millones en aeronaves, la estrategia que tienen de "ganar al no perder" les sigue valiendo.
EEUU tiene un limite, y es la subida de los combustibles que Irán provoca limitando Ormuz y todos sabemos que esto no lo va a permitir Trump en la víspera de las midterms.