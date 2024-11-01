edición general
4 meneos
26 clics
Los vampiros y el heavy metal a través de sus canciones: ¿conexión, mito o realidad...?

Los vampiros y el heavy metal a través de sus canciones: ¿conexión, mito o realidad...?

Seguramente, los vampiros como tales no existan, por lo menos en su forma primigenia, como no muertos que beben sangre y se esconden de la luz solar. Como toda criatura, han evolucionado y perfeccionado, ahora ya no vagan en castillos remotos ni duermen en ataúdes. Caminan entre nosotros sea de noche o de día sin que importe la franja horaria en la que estemos. Quién sabe si alguna vez hemos estado con algunos sin darnos cuenta... Este reportaje aborda la conexión ente ellos y el heavy metal...

| etiquetas: heavy , música , metal , rock , vampirismo
4 0 1 K 36 ocio
6 comentarios
4 0 1 K 36 ocio
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Si fueran vampiros, no serian carcas como muchos ya lo son, su juventud seria eterna. :troll:
0 K 20
wildseven23 #3 wildseven23
Es pan.
0 K 17
paumal #2 paumal
Putos Brujah.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
La mayor conexión IRL vampiro-heavy metal es Christopher Lee y ni lo mentan.
0 K 10
#6 Icon
#5 Cierto, pero el reportaje se centra más bien en los vampiros con el heavy metal. Christopher Lee, aunque gran aficionado al heavy, se enfoca más al cine y al personaje de Drácula... Pero todo a su tiempo....
0 K 6
#4 Icon
Como dice el profesor Van Helsing al final del reportaje: el mayor vampiro está dentro de ustedes...
0 K 6

menéame