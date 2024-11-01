Los vampiros y el heavy metal a través de sus canciones: ¿conexión, mito o realidad...?

Seguramente, los vampiros como tales no existan, por lo menos en su forma primigenia, como no muertos que beben sangre y se esconden de la luz solar. Como toda criatura, han evolucionado y perfeccionado, ahora ya no vagan en castillos remotos ni duermen en ataúdes. Caminan entre nosotros sea de noche o de día sin que importe la franja horaria en la que estemos. Quién sabe si alguna vez hemos estado con algunos sin darnos cuenta... Este reportaje aborda la conexión ente ellos y el heavy metal...
| etiquetas: heavy , música , metal , rock , vampirismo