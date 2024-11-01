Los valores familiares de los Epstein [en]

Una de las características más extrañas de la extrema derecha estadounidense actual es la aparición de padres primitivos, patriarcas del Antiguo Testamento que quieren engendrar no solo una familia, sino una raza. Elon Musk, el más conocido de estos Abrahams aspirantes, desea engendrar lo que él llama una «legión» de hijos que salvarían a la humanidad de la caída demográfica y transmitirían sus genes superiores a un futuro lejano. Un cohete de Space X transportaría su semilla más allá de la Tierra en un proceso similar a la panspermia inversa.