Valle-Inclán vs Echegaray: la rivalidad literaria más feroz de Madrid

Valle-Inclán vs Echegaray: la rivalidad literaria más feroz de Madrid

Ramón María del Valle-Inclán fue, además de uno de los grandes escritores de la literatura española, un personaje irrepetible. Su vida estuvo marcada por una sucesión casi inagotable de anécdotas, provocaciones, duelos verbales y episodios extravagantes que lo convirtieron en una figura legendaria del Madrid bohemio. Resulta difícil decidir si Valle-Inclán fue más brillante con la pluma o con la lengua, porque en ambas se mostró siempre afilado, irónico y despiadado.

Malinois #1 Malinois
Dudo que fuera mayor que la de Quevedo y Góngora
EvilPreacher #2 EvilPreacher
Pío Baroja también mete alguna puya a Echegaray. Es gracioso, porque el público consideraba a Echegaray un gran literato, al nivel de Valle o de Baroja. Hoy nadie lo lee y se le recuerda únicamente por estas querellas. Bueno, todavía está la calle a su nombre en el Barrio de las Letras, al lado de la de Moratín, Cervantes, Lope... en fin, se nota en qué época se pusieron esos nombres. Antes, por lo menos, estaba en el billeta de mil pesetas.
Muchos escritores de éxito de hoy pasarán igualmente al olvido.
