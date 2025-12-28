Valle-Inclán vs Echegaray: la rivalidad literaria más feroz de Madrid

Ramón María del Valle-Inclán fue, además de uno de los grandes escritores de la literatura española, un personaje irrepetible. Su vida estuvo marcada por una sucesión casi inagotable de anécdotas, provocaciones, duelos verbales y episodios extravagantes que lo convirtieron en una figura legendaria del Madrid bohemio. Resulta difícil decidir si Valle-Inclán fue más brillante con la pluma o con la lengua, porque en ambas se mostró siempre afilado, irónico y despiadado.