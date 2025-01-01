edición general
Valladolid, en alerta naranja, apunta a alcanzar 39 grados este sábado

Castilla y León mantiene este fin de semana la alerta por altas temperaturas en todo su territorio, y por tanto en el riesgo muy alto y extremo de incendios, con especial incidencia y nivel de aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora y en las zonas sur de Ávila y Segovia y norte de Burgos. Así lo refleja la previsión de la Aemet, que para este sábado arroja máximas de hasta 40 grados en la provincia de Valladolid. En la capital, concretamente, se prevén mínimas de 20 y máxi

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pa los negacionistas ... lo normal era que hiciera calor bestia un par de semanas en julio ... aunque en los últimos años se había desplazado a junio (no era raro acercarse a los 40 algunos días)

Agosto solía ser un mes con calorcito, pero por debajo de 33 o así.
millanin #2 millanin
Hay que votar a la derecha negacionista que seguro que rezando o con corridas de toros lo soluciona.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Aquí llevan unos haciendo un torneo de pádel en que montan un chambao en la plaza mayor donde acude todo el kayetanato y todavía no entiendo como no se ha muerta nadie de un golpe de calor. :shit:
#5 mcfgdbbn3
El mayor problema es que por la noche NO REFRESCA, así que abres la casa y... como si nada. O cuando refresca no sopla casi el aire, así que o pones un ventilador que mueva un poco el aire para hacer corriente, o nada.

Más allá de ZBE sí, ZBE no, la gente debería concienciarse para contaminar menos.

#3: ¿Chambao? Más quisieran los del ayuntamiento tenerlos en fiestas. :-P
Luca7 #6 Luca7
#2 ¿qué está haciendo la izquierda en la lucha contra el cambio climático?
Lo pregunto en serio, porque yo sólo la veo alegrarse de que 100 millones de turistas vengan a contaminar y a esquilmar los recursos del país.
#4 atxesun
Como casi todo el estado o_o  media
