Valladolid, en alerta naranja, apunta a alcanzar 39 grados este sábado

Castilla y León mantiene este fin de semana la alerta por altas temperaturas en todo su territorio, y por tanto en el riesgo muy alto y extremo de incendios, con especial incidencia y nivel de aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora y en las zonas sur de Ávila y Segovia y norte de Burgos. Así lo refleja la previsión de la Aemet, que para este sábado arroja máximas de hasta 40 grados en la provincia de Valladolid. En la capital, concretamente, se prevén mínimas de 20 y máxi