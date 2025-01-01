Valladolid, en alerta naranja, apunta a alcanzar 39 grados este sábado

Castilla y León mantiene este fin de semana la alerta por altas temperaturas en todo su territorio, y por tanto en el riesgo muy alto y extremo de incendios, con especial incidencia y nivel de aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora y en las zonas sur de Ávila y Segovia y norte de Burgos. Así lo refleja la previsión de la Aemet, que para este sábado arroja máximas de hasta 40 grados en la provincia de Valladolid. En la capital, concretamente, se prevén mínimas de 20 y máxi
| etiquetas: valladolid , calor , sabado , ola
Agosto solía ser un mes con calorcito, pero por debajo de 33 o así.
Aquí llevan unos haciendo un torneo de pádel en que montan un chambao en la plaza mayor donde acude todo el kayetanato y todavía no entiendo como no se ha muerta nadie de un golpe de calor.
Más allá de ZBE sí, ZBE no, la gente debería concienciarse para contaminar menos.
#3: ¿Chambao? Más quisieran los del ayuntamiento tenerlos en fiestas.
Lo pregunto en serio, porque yo sólo la veo alegrarse de que 100 millones de turistas vengan a contaminar y a esquilmar los recursos del país.