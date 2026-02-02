Vall d’Hebron realiza con éxito el primer trasplante de cara del mundo a partir de una donante que recibió la eutanasia

Una infección bacteriana desfiguró el rostro de Carme. El microbio se expandió por el tejido facial y le provocó una gravísima necrosis que le destrozó la cara. “No podía comer porque mi boca no se abría, me faltaba medio trozo de nariz y no respiraba bien; físicamente era bastante desagradable y no podía hacer vida normal par nada”, cuenta. Su rostro dejó de ser funcional y dejó, incluso, de salir de casa. Su vida se paró, todo se oscureció. Pero hace cuatro meses, apareció “un rayo de luz”, relata: fue el complejísimo e insólito trasplante de