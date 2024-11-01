Valencia sigue imbatible: la mejor hamburguesa del mundo vuelve a ser la de una startup que repite título por tercer año consecutivo

La startup valenciana Hundred Burgers no solo es la primera empresa que arrebató el título de la mejor hamburguesa del mundo a Estados Unidos; ahora también puede presumir de ostentar tal honor por tercer año consecutivo. Así lo han determinado las votaciones del ranking de The World’s Best Burgers, una lista llamada la 'guía Michelin de las hamburguesas' que los suecos Burgerdudes elaboran anualmente desde el año 2014. En realidad, funcionaría más bien como los premios 50 Bests, puesto que se trata de un listado elaborado a partir de las vo