En Valencia, huyendo de Trump

Según portales inmobiliarios internacionales, la tercera ciudad más grande de España ha eclipsado a Barcelona y Madrid como el principal destino para compradores e inquilinos estadounidenses que buscan establecerse permanentemente. La ciudad mediterránea lleva mucho tiempo incluida en las listas de las "mejores ciudades para jubilarse". "¿Por qué Valencia? Simplemente caminar al aire libre y respirar el aire", explicó un nuevo residente. "No hay tensión. No hay hostilidad".
| etiquetas: trump , valencia , españa
No me extrañaría si un porcentaje apreciable simplemente pretendiera pasar aquí unos años tranquilos hasta que haya un cambio de gobierno (esto es una elucubración mía).
#4 Si el efecto llamada sigue así, vamos camino de ello...
La Valencia que conocí en mi niñez y adolescencia tampoco existe ya, arrasada por la turistificación. Y esto no es de ahora, son los últimos 15 años, poco a poco, sin que casi nos demos cuenta.
“We didn’t want to leave, we had to,” said Brett.
Yo tampoco quería irme, pero aquí… » ver todo el comentario
Pero la gente sigue viniendo desde el extranjero a vivir allí, no entiendo
(Si, los dos sabemos que hablamos del mismo )
En el colegio público de mi hijo hay dos familias estadounidenses. Gente majísima, como no puede ser de otra forma; como lo son todos vengan de donde vengan. Un poco sorprendidos con el bajo precio del comedor y las extraescolares, algo normal porque al ser un barrio de… » ver todo el comentario