En Valencia, huyendo de Trump

Según portales inmobiliarios internacionales, la tercera ciudad más grande de España ha eclipsado a Barcelona y Madrid como el principal destino para compradores e inquilinos estadounidenses que buscan establecerse permanentemente. La ciudad mediterránea lleva mucho tiempo incluida en las listas de las "mejores ciudades para jubilarse". "¿Por qué Valencia? Simplemente caminar al aire libre y respirar el aire", explicó un nuevo residente. "No hay tensión. No hay hostilidad".