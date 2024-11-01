edición general
10 meneos
39 clics
En Valencia, huyendo de Trump

En Valencia, huyendo de Trump

Según portales inmobiliarios internacionales, la tercera ciudad más grande de España ha eclipsado a Barcelona y Madrid como el principal destino para compradores e inquilinos estadounidenses que buscan establecerse permanentemente. La ciudad mediterránea lleva mucho tiempo incluida en las listas de las "mejores ciudades para jubilarse". "¿Por qué Valencia? Simplemente caminar al aire libre y respirar el aire", explicó un nuevo residente. "No hay tensión. No hay hostilidad".

| etiquetas: trump , valencia , españa
9 1 0 K 115 actualidad
14 comentarios
9 1 0 K 115 actualidad
#4 Marisadoro
¿El gran reemplazo?
1 K 30
rojelio #7 rojelio
#3 Hay de todo, pero sobretodo jubilados y teletrabajo. Además, con la diferencia de nivel de vida de los EEUU, hay personas que tienen tal cantidad de ahorros que básicamente pueden venir aquí y no trabajar en nada durante años.
No me extrañaría si un porcentaje apreciable simplemente pretendiera pasar aquí unos años tranquilos hasta que haya un cambio de gobierno (esto es una elucubración mía).

#4 Si el efecto llamada sigue así, vamos camino de ello...
1 K 24
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
mala idea, por mucho que huyan de donaldo, siguen siendo yankees con su idiosincrasia tan ponzoñosa para ambientes no anglosajones
2 K 27
Dragstat #9 Dragstat
#1 para ellos la idea está genial, para el país receptor no creo que tenga ninguna idea al respecto. Si empiezan a provocar problemas será cuando se empezará a pensar sobre el asunto, aunque ya seguramente tarde para cambiar algo, además el poderoso caballero Don dinero puede con todo.
0 K 20
rojelio #5 rojelio
“The D.C. that I grew up in and spent my entire adult life in, no longer exists,” said Brett holding back tears. “I loved the place, even with all of its warts and hostilities. It really felt like home.
La Valencia que conocí en mi niñez y adolescencia tampoco existe ya, arrasada por la turistificación. Y esto no es de ahora, son los últimos 15 años, poco a poco, sin que casi nos demos cuenta.

“We didn’t want to leave, we had to,” said Brett.
Yo tampoco quería irme, pero aquí…   » ver todo el comentario
1 K 24
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
Chicos, ¿por qué no os váis a las Islas Vírgenes, a Alaska o a Hawai? Ya tenemos bastantes problemas aquí para que los guiris vengan a encarecerlo todo. Y todo ello sin haber pagado un puto duro para disfrutar de un país que funciona, con servicios públicos y seguridad sin armas.
1 K 24
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Que raro, yo pensaba que había una campaña en redes intentando mostrar a Valencia como un sitio horrible, devastado por el cambio climático, donde es imposible hacer planes de futuro. Con el objetivo de acabar con el turismo y que así bajen los precios de la vivienda.

Pero la gente sigue viniendo desde el extranjero a vivir allí, no entiendo ?(
1 K 24
rojelio #10 rojelio
#2 ¡No le des cuerda! ¡Ni ideas!
(Si, los dos sabemos que hablamos del mismo xD :troll: )
0 K 11
emmett_brown #14 emmett_brown
#2 De hecho el objetivo ya estaba conseguido. Ahora la campaña ha virado hacia Venezuela y pederastia.
0 K 11
ContracomunistaCaudillo #3 ContracomunistaCaudillo
Vienen aquí y de qué trabajan? Cómo se integran? Alquilan pagando cualquier precio porque les da igual pagar 2 mil o 3 mil euros por un piso de 3 habitaciones, lo cual presiona más la demanda y expulsa a los valencianos fuera de la ciudad.
1 K 19
#13 Abril_2025 *
Y son bienvenidos, como lo son todos los emigrantes que vienen a currar y a mejorar su calidad de vida. La mayoría vienen porque hay más oportunidades que en sus países, pero otros vienen porque la calidad de vida es mejor.

En el colegio público de mi hijo hay dos familias estadounidenses. Gente majísima, como no puede ser de otra forma; como lo son todos vengan de donde vengan. Un poco sorprendidos con el bajo precio del comedor y las extraescolares, algo normal porque al ser un barrio de…   » ver todo el comentario
0 K 11
Olepoint #11 Olepoint
Cuando los trabajadores y sus descendiente tengan que elegir entre marcharse de Valencia o vivir apiñados en una vivienda 30 personas, luego se preguntarán cómo pudo suceder aquello. ¡¡¡ Son las urnas y vuestros votos, estúpidos !! Seguid votando a los neoliberales, que son los vuestros xD xD xD xD xD xD xD
0 K 8
Dragstat #12 Dragstat *
#11 a día de hoy la gente no está acostumbrada a compartir vivienda con tanta gente. Por eso los habitantes de las principales ciudades se están clasificando poco a poco en dos tipos de residentes: los acaudalados que pueden vivir solos o los pobres que viven apiñados con varias personas. Los términos intermedios por ejemplo una pareja que quiera tener hijo, se tienen que marchar. La ciudad no es para ellos.
0 K 20
Maduro_al_Guano #6 Maduro_al_Guano *
Por suerte, está todavía lejos de los niveles de delincuencia, amegos y balaseras que te encuentras en Wardrid o Warcelona. Pero tiempo al tiempo
0 K 5

menéame