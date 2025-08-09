edición general
Valencia: La gigafactoría de coches eléctricos de Tesla en Cheste entra en punto muerto

La multinacional firmó en junio de 2023 un memorando de entendimiento (MOU) con la Generalitat para levantar la planta en Valencia tras encontrar unos terrenos que se ajustaban a sus planes en Cheste. Durante este tiempo, la situación de Tesla ha cambiado radicalmente por la guerra comercial abierta por Estados Unidos y por el posicionamiento político de Elon Musk, CEO de la compañía. Las ventas de Tesla en Alemania cayeron un 55 % en julio a pesar de que la compra de eléctricos registró un fuerte crecimiento del 58%.

