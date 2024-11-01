·
8
meneos
12
clics
València entra en una emergencia habitacional estructural tras una década de políticas fallidas
Un informe de la UPV alerta de que València ha alcanzado un punto de no retorno en vivienda tras años de encarecimiento y caída de la oferta.
#1
NPCMeneaMePersigue
Y la política de PP y Vox es la misma que la del 29 de octubre, premiar sacarle pasta al turista, guiri expat a costa de la vida de los que vivimos y trabajamos en Valencia. Es una política del genocidio.
4
K
70
#5
PijoProgre
*
#1
un consejo: si quieres que te tomen en serio deja de exagerar las cosas
1
K
27
#6
Battlestar
#1
A costa de la vida de los que vivimos y trabajamos en Valencia
Tengo que estar en desacuerdo, no voy a realizar aseveraciones categóricas porque puedo estar equivocado y estar extrapolando al conjunto lo que veo en mi barrio.
Pero lo que yo veo en el barrio es, mucha vivienda turística. Si. Pero la vivienda turística ha sido creada a partir de rehabilitar bajos comerciales abandonados en apartamentos. No creo que ahí pudiera vivir una familia ni mucho menos. Ni si quiera existirán…
» ver todo el comentario
1
K
30
#2
daniMate
si quieres que te tengan en cuenta las opiniones deja de usar palabras exagerada que ni de lejos se ajustan a los hecho.
Incluir la palabra genocidio en esto es ridículo.
Puedes llamarle latrocinio, vale.
Puede llamarle clasismo. Ya que solo la clase alta se beneficia de esta politicas.
Llámale capitalismo de amiguetes, donde empresarios y terratenientes ganan dinero con el sufrimiento de la gente trabajadora, a la que se niegan sus derechos.
Pero si empezamos a exagerar, todo se banaliza.
3
K
51
#4
rojelio
*
#2
Tiene ignorados a todos los que le hemos llevado la contraria al menos una vez
0
K
11
#3
angar300
Emergencia, emergencia.... aún no, que todavía quedan puentes libres en el nuevo cauce...
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
