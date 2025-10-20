edición general
4 meneos
52 clics
VALENCIA | Los desechos millonarios de la Ciudad de las Ciencias

VALENCIA | Los desechos millonarios de la Ciudad de las Ciencias

Las lamas que no se pusieron ni se pondrán en la cubierta del Ágora, que en su día costaron 11 millones de euros. Son 163 estructuras de hormigón y acero de más de mil kilos cada una que debían formar una enorme cresta móvil sobre el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con diseño de Santiago Calatrava. El edificio, sin embargo, se dio por terminado en el año 2009 sin llegar a colocarlas por el enorme coste que suponían

| etiquetas: valencia , calatrava , despilfarro , ciudad de las ciencias , agora
3 1 0 K 40 politica
3 comentarios
3 1 0 K 40 politica
Nitanmal #2 Nitanmal
Calatrava te la clava
1 K 27
Mala #3 Mala *
Este comentario no era para esta entrada
0 K 10
Andreham #1 Andreham
Cumplieron su cometido.

Los que tenían que cobrar, cobraron y los que tenían que pagar, pagaron.
0 K 7

menéame