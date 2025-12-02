edición general
¿Vale la pena ir a la universidad? Dos tercios de los estadounidenses dicen que no, según una nueva encuesta [EN]

El cambio de perspectiva de los estadounidenses sobre la educación superior se produce en medio de un aumento de los costos de la matrícula y de crecientes preocupaciones sobre la inteligencia artificial. El 63% cree que un título universitario "no vale la pena porque las personas a menudo se gradúan sin habilidades laborales específicas y con una gran cantidad de deuda a pagar". Aunque los graduados universitarios todavía tienen más probabilidades de tener mayores ingresos, "la prima salarial universitaria se está reduciendo".

Txikitos13 #5 Txikitos13
No se que obsesion hay con ir a la universidad si o si, hay FP(de grado medio y superior) que estan muy bien , tienes buen trabajo y el sueldo es igual a el de los que tienen carrera universitaria
Narmer #8 Narmer
#5 En países del norte sí hay más diferencia salarial, pero en España un electricista medio decente gana igual o más que un ingeniero industrial o un médico.

Ser asalariado en España suele estar relacionado con salarios precarios, sobre todo fuera de Madrid y Barcelona.
Supercinexin #1 Supercinexin
Si tienes que pagar de tu bolsillo lo mismo que cuesta un piso, como sucede en EEUU, evidentemente no, no te sale a cuenta el ir a la Universidad.
#2 fingulod
#1 Puede que no.

Pero desde luego, si quieren competir con China creo que ese no es el mejor camino.
#4 Cuchifrito *
#1 Si vale la pena o no, dependerá del esfuerzo que te suponga pagarlo y del beneficio que le saques. No es lo mismo que te suponga hipotecarte para media vida a que te suponga lo mismo que tu quinto Bugatti. Y no es lo mismo que te sirva para encontrar un puesto donde ganas un poco más a que te suponga hacer contactos con otros muchimillonarios.
#6 Nastar
Y en españa tampoco, sobre todo si es para ser catedratico en colombofilia...
Narmer #7 Narmer
#6 y/o filatelia.
#3 Desolate
El saber nunca ocupa lugar...
