¿Vale la pena ir a la universidad? Dos tercios de los estadounidenses dicen que no, según una nueva encuesta [EN]

El cambio de perspectiva de los estadounidenses sobre la educación superior se produce en medio de un aumento de los costos de la matrícula y de crecientes preocupaciones sobre la inteligencia artificial. El 63% cree que un título universitario "no vale la pena porque las personas a menudo se gradúan sin habilidades laborales específicas y con una gran cantidad de deuda a pagar". Aunque los graduados universitarios todavía tienen más probabilidades de tener mayores ingresos, "la prima salarial universitaria se está reduciendo".