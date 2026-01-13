Vaitiare, la primera mujer que desveló prácticas comprometidas de Julio Iglesias: "Cuando se trata de él, todo está relacionado con el sexo"

La modelo presentó en 2010, un libro donde recuperaba recuerdos agridulces de su pasado. El contenido no puede ser más polémico. Sexo, drogas y Julio Iglesias: "Me cuenta que va a llegar una muchacha: Es guapa, viene de Alemania, y, si queremos, ella podría hacernos el amor al mismo tiempo (página 175)". No digo nada pero me siento sucia (...). Cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama, son como él las quiere, de senos grandes y dispuestas a todo. Son sombras que me abrazan, me hacen el amor, me comparten con él (p. 184)".