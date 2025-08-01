La vacuna de Pfizer y Valneva contra Lyme logra un 70% de eficacia en ensayo clínico

Una vacuna contra la enfermedad de Lyme ha demostrado ser eficaz en un ensayo clínico y abre la vía a su autorización de comercialización, anunciaron este lunes las farmacéuticas Pfizer y la francesa Valneva. La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas. La vacuna mostró una eficacia del 73,2 % a partir de 28 días después de la cuarta dosis para reducir los casos confirmados de enfermedad de Lyme en comparación con el placebo.
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No es poca cosa Lyme, es una mierda de enfermedad.
Los síntomas iniciales suelen incluir erupciones cutáneas y malestar similar a la gripe, aunque en muchos pacientes la evolución puede derivar en artritis, parálisis facial, dolor crónico, arritmias y otras complicaciones que deterioran la calidad de vida.
Este será nuestro Ozzy Osbourne español.