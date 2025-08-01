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La vacuna de Pfizer y Valneva contra Lyme logra un 70% de eficacia en ensayo clínico

La vacuna de Pfizer y Valneva contra Lyme logra un 70% de eficacia en ensayo clínico

Una vacuna contra la enfermedad de Lyme ha demostrado ser eficaz en un ensayo clínico y abre la vía a su autorización de comercialización, anunciaron este lunes las farmacéuticas Pfizer y la francesa Valneva. La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas. La vacuna mostró una eficacia del 73,2 % a partir de 28 días después de la cuarta dosis para reducir los casos confirmados de enfermedad de Lyme en comparación con el placebo.

| etiquetas: vacuna , contra lyme , eficacia 70%
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6 comentarios
8 2 0 K 17 ciencia
#1 CrudaVerdad *
De Avril Lavigne a Justin Timberlake: los famosos que enfrentan la enfermedad de Lyme y cómo afectó sus vidas: www.infobae.com/entretenimiento/2025/08/01/de-avril-lavigne-a-justin-t

No es poca cosa Lyme, es una mierda de enfermedad.

Los síntomas iniciales suelen incluir erupciones cutáneas y malestar similar a la gripe, aunque en muchos pacientes la evolución puede derivar en artritis, parálisis facial, dolor crónico, arritmias y otras complicaciones que deterioran la calidad de vida.
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#2 Sammy_Jankis
Creo que el presentador de la ruleta de la suerte, Jorge Fernández, también la pilló, y las pasó bastante putas (la tiene crónica ya).
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#4 Poll
#2 Joder con Lyme y con intoxicación grave por mercurio por su dieta rica en atún rojo y sigue fuerte y como si nada.

Este será nuestro Ozzy Osbourne español.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
A ver qué opinan los antivacunas xD
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Spirito #5 Spirito
#3 Mientras no sea infecciosa la enfermedad, que hagan lo que quieran, como si no se quieren poner la inyección de anestesia cuando le quitan la raíz de una muela, por ejemplo.
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EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#5 Infecciosa es, pero no te la va a transimitir un humano, sino una garrapata (mejor mantenerse lejos de los políticos de VOX).
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menéame