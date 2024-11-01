edición general
La vacuna de HIPRA contra la COVID-19 desembarca en las CCAA

Los centros de salud de las comunidades autónomas ya pueden empezar a inyectar la vacuna contra la COVID-19 adaptada a la variante LP.8.1 de HIPRA. Las dosis de la compañía española ya se encuentran disponibles en algunos de los centros de salud y continuarán desembarcando en los próximos días. Se trata de Bimervax, la vacuna de HIPRA de proteína recombinante contra la variante LP.8.1 de la COVID-19, que comenzará a utilizarse para vacunar contra este virus. La compañía española, con sede en Girona, está distribuyendo las dosis, producidas...

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
A buenas horas...me he tirado más de 4 años sin pillar ni gripe ni COVID...y en menos de 3 semanas ambos.

Para mi ya es tarde. No seáis gilipollas y poneros las vacunas. Actualizad vuestro chis.
#2 aletmp
#1 la que me puse hace dos semanas de COVID no sé cual sería, pero traía un DLC que te daba un dolor muscular en los gemelos cojonudo
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Es un efecto menor. Yo no se lo que trae este año pero en mi caso me ha dejado hecho polvo.

Hace 2-3 semanas como si me tirasen hierro fundido por la garganta, pero a nivel exagerado. Malestar general, pero ni fiebre ni nada. Y el viernes pasado comencé con la gripe. Todo el puto fin de semana hecho un ovillo en la cama. Con fiebre, pero no muy alta.

En resumen si me duelen los gemelos y no me da lo que te acabo de describir...lo compro.
#4 aletmp
#3 a ver si te la han puesto con 5g..
