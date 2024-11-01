La vacuna de HIPRA contra la COVID-19 desembarca en las CCAA

Los centros de salud de las comunidades autónomas ya pueden empezar a inyectar la vacuna contra la COVID-19 adaptada a la variante LP.8.1 de HIPRA. Las dosis de la compañía española ya se encuentran disponibles en algunos de los centros de salud y continuarán desembarcando en los próximos días. Se trata de Bimervax, la vacuna de HIPRA de proteína recombinante contra la variante LP.8.1 de la COVID-19, que comenzará a utilizarse para vacunar contra este virus. La compañía española, con sede en Girona, está distribuyendo las dosis, producidas...