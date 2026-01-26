Vacaciones en Gaza

El estado sionista de Israel ha tenido a lo largo de todo el fin de semana un estand en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra cada año en Madrid. Como, al parecer, ofrece viajes por territorios palestinos ocupados, se ha levantado un poco de revuelo. Es difícil saber por dónde empezar a pasmarse, si por el hecho de que Israel lleve décadas ocupando ilegítimamente territorios palestinos desoyendo órdenes de la ONU.