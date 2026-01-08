edición general
"Es usted una verdulera, una maleducada y no sabe callarse": el duro encontronazo entre Canteli y una concejala de Vox en el pleno de Oviedo

El regidor respondió con contundencia a la edil, que le acusó de mentir sobre la posible ubicación de la Agencia Estatal de la Salud Pública

Correcto:

"2. f. coloq. Mujer descarada y ordinaria."

En Madrid es la presidenta.
