El USS Spruance dispara contra un barco con su cañón de cubierta, algo que no ocurría desde hace casi cuatro décadas (inglés)

Que un buque de guerra estadounidense dispare contra otro barco con su cañón de cubierta es algo muy poco habitual en la actualidad. Cuando el destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke USS Spruance abrió fuego contra el carguero iraní Touska el 19 de abril con su cañón MK 45 de 5 pulgadas, fue la primera vez en casi cuatro décadas que ocurría algo así. De hecho, el incidente anterior tuvo lugar hace casi exactamente 38 años, en la misma zona y contra el mismo enemigo.