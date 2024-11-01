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El USS Spruance dispara contra un barco con su cañón de cubierta, algo que no ocurría desde hace casi cuatro décadas (inglés)

El USS Spruance dispara contra un barco con su cañón de cubierta, algo que no ocurría desde hace casi cuatro décadas (inglés)

Que un buque de guerra estadounidense dispare contra otro barco con su cañón de cubierta es algo muy poco habitual en la actualidad. Cuando el destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke USS Spruance abrió fuego contra el carguero iraní Touska el 19 de abril con su cañón MK 45 de 5 pulgadas, fue la primera vez en casi cuatro décadas que ocurría algo así. De hecho, el incidente anterior tuvo lugar hace casi exactamente 38 años, en la misma zona y contra el mismo enemigo.

| etiquetas: uss spruance , cañón de cubierta , estados unidos , gueera de irán
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5 comentarios
3 0 0 K 52 actualidad
Spirito #1 Spirito *
Luego llorarán los yanquis cuando reciban fuego de vuelta.
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#2 guillersk
#1 El que da primero da dos veces
1 K 21
MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
#1 y vendrán Von Der Leyen y Rutte (entre otros) a condenar el intolerable ataque de Irán.
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karakol #5 karakol
Recordemos la fragata iraní hundida con un torpedo de un submarino estadounidense; un ataque a un buque desarmado y que volvía de unos ejercicios conjuntos en India precisamente con los traidores y cobardes norteamericanos.

Desde la guerra de las Malvinas en 1982 no ocurría un ataque así.
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Política de cañoneras. Una tradición genuína de los estates.
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