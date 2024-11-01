USS Abraham Lincoln sufre daños significativos tras ataque de Irán

La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de Irán ha atacado con misiles y drones al portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, causándole significativos daños. En la exitosa operación, [...], se emplearon misiles avanzados y drones que impactaron al buque a unos 340 kilómetros de las fronteras marítimas de Irán, en el mar de Omán, según un comunicado emitido la madrugada de este jueves por el Cuartel Central de Jatam al-Anbia. El ataque, agrega la nota, dejó inoperativo el buque, obligándolo a retirarse de las aguas regionales.
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A día de hoy, no hay pruebas verificadas de que Irán haya alcanzado o dañado el portaviones USS Abraham Lincoln. Lo que hay es una guerra de narrativas y bastante desinformación.
Qué ha pasado realmente
Irán afirmó que había lanzado misiles o drones contra el portaviones y que lo había golpeado.
Estados Unidos lo negó rotundamente. El mando militar estadounidense (CENTCOM) dijo que los misiles “ni siquiera se acercaron” al barco y que el portaviones seguía operando con normalidad.
Hasta ahora ninguna fuente independiente (satélites, testigos, medios internacionales, etc.) ha confirmado que el buque haya sido impactado.
Si la guerra es cara y hay goteo de muertos mal para la popularidad de Trump pero si hunden un barco grande y mueren muchos marineros es probable que tenga el efecto contrario.
Propietario
Servicio de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB)