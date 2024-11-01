USS Abraham Lincoln sufre daños significativos tras ataque de Irán

La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de Irán ha atacado con misiles y drones al portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, causándole significativos daños. En la exitosa operación, [...], se emplearon misiles avanzados y drones que impactaron al buque a unos 340 kilómetros de las fronteras marítimas de Irán, en el mar de Omán, según un comunicado emitido la madrugada de este jueves por el Cuartel Central de Jatam al-Anbia. El ataque, agrega la nota, dejó inoperativo el buque, obligándolo a retirarse de las aguas regionales.