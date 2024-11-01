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USS Abraham Lincoln sufre daños significativos tras ataque de Irán

La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de Irán ha atacado con misiles y drones al portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, causándole significativos daños. En la exitosa operación, [...], se emplearon misiles avanzados y drones que impactaron al buque a unos 340 kilómetros de las fronteras marítimas de Irán, en el mar de Omán, según un comunicado emitido la madrugada de este jueves por el Cuartel Central de Jatam al-Anbia. El ataque, agrega la nota, dejó inoperativo el buque, obligándolo a retirarse de las aguas regionales.

| etiquetas: irán , uss abraham lincoln , cgri , jatam al-anbia
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Don_Pixote #3 Don_Pixote
Ya llevamos tres portaviones y una estrella de la muerte
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#4 omega7767
jaja, jaja, que placer. a ver si encuentro algún video para disfrutarlo un poco
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joffer #11 joffer *
Voto bulo.

A día de hoy, no hay pruebas verificadas de que Irán haya alcanzado o dañado el portaviones USS Abraham Lincoln. Lo que hay es una guerra de narrativas y bastante desinformación.

Qué ha pasado realmente

Irán afirmó que había lanzado misiles o drones contra el portaviones y que lo había golpeado.

Estados Unidos lo negó rotundamente. El mando militar estadounidense (CENTCOM) dijo que los misiles “ni siquiera se acercaron” al barco y que el portaviones seguía operando con normalidad.

Hasta ahora ninguna fuente independiente (satélites, testigos, medios internacionales, etc.) ha confirmado que el buque haya sido impactado.
2 K 24
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#11 Ni confirmado...ni desmentido.
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joffer #13 joffer
#12 Bulo sin fuentes ninguna.
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
Creo que es la 4ª vez que hunden un portaaviones usano.
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wildseven23 #7 wildseven23
Es que el Zanahorio me lo pone complicado. Me produce un profundo rechazo el régimen iraní, pero me alegraría de que diesen bien por culo a los usanos.
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#2 mbf
Nunca lo sabremos...
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#1 ddomingo
Ehhhhh bulo?
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silvano.jorge #14 silvano.jorge
Exageran los daños, sólo hay que ver los muertos, pero si se corrige correctamente tiene información relevante. Irán está haciendo ataques a objetivos muy protegidos, como los portaaviones, en los que está consiguiendo provocar daños menores. No tiene efecto inutilizante pero sí intimidante, acaba con su sensación de impunidad y obliga a invertir más en ser más cuidadosos.
Si la guerra es cara y hay goteo de muertos mal para la popularidad de Trump pero si hunden un barco grande y mueren muchos marineros es probable que tenga el efecto contrario.
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#5 Robe7064
HispanTV = AyatolaTVencastellano. Veamos si surgen datos de otras fuentes, como el barquito llegando a algún puerto "por mantenimiento rutinario" o algo.
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millanin #6 millanin *
¿Seguro que no ha sido fuego amigo? Al final siempre parece ser fuego amigo.
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#9 charly-brown
Ayer que si tenían un fuego en la zona de planchado. No creo que sea verdad, pero ya lo veremos si tienen que alejarse aún más de la costa.
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#15 endy
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Blackat #8 Blackat
Se han venido arriba antes de sopesar si esto seria un Vietnam 2.0...
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menéame