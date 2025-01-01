El uso de sustancias psicoactivas en Canarias: de la época prehispánica a la posconquista

(...) Canarias fue considerada por Castilla como un ensayo previo involuntario a la empresa americana, un laboratorio colonial donde afinar tácticas de guerra y repoblación. Ese carácter experimental hizo que la atención de las autoridades se enfocara más en la explotación económica (como la introducción de cultivos de exportación) y en la conversión religiosa básica, que en documentar con detalle las costumbres indígenas relacionadas con plantas sagradas o alucinógenas.