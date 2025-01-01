edición general
4 meneos
29 clics
El uso de sustancias psicoactivas en Canarias: de la época prehispánica a la posconquista

El uso de sustancias psicoactivas en Canarias: de la época prehispánica a la posconquista

(...) Canarias fue considerada por Castilla como un ensayo previo involuntario a la empresa americana, un laboratorio colonial donde afinar tácticas de guerra y repoblación. Ese carácter experimental hizo que la atención de las autoridades se enfocara más en la explotación económica (como la introducción de cultivos de exportación) y en la conversión religiosa básica, que en documentar con detalle las costumbres indígenas relacionadas con plantas sagradas o alucinógenas.

| etiquetas: sustancias psicoactivas , canarias , drogas , conquista , guanches
3 1 0 K 47 cultura
2 comentarios
3 1 0 K 47 cultura
Guanarteme #2 Guanarteme
plantas autóctonas –aunque no famosas por potentes alcaloides– pudieron tener... Pudieron... Ahmmmm

...investigadores se preguntan si los antiguos canarios alcanzaban estados alterados de conciencia... Se preguntan.... Yaaaa.

Dada la abundancia de grabados rupestres geométricos en islas como La Palma (espirales, meandros, círculos), no faltan quienes aventuren que tal iconografía habría nacido de experiencias visionarias de chamanes locales.... Sí, sí que se aventuran y…   » ver todo el comentario
0 K 17
MeneatzaileOhia #1 MeneatzaileOhia
Los Guanches son los habitantes de la isla de Tenerife, no de los habitantes de Las Islas Canarias.
0 K 9

menéame