El uso gratuito de la mansión de Windsor por parte del príncipe Andrés incendia a la opinión pública británica

Los independentistas escoceses presentan una moción para despojarlo oficialmente de sus títulos. El clamor contra el príncipe Andrés no ha podido ser cortado en seco. Su decisión de renunciar al uso de todos sus títulos, comenzando por el de duque de York, forzada por el rey Carlos III después de una intensa conversación entre ambos. La mansión que habita en el complejo del castillo de Windsor junto a su familia, por la que no paga renta anual, ha saltado ahora al centro del huracán.