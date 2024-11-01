Por qué usar imágenes generadas mediante IA puede espantar a los consumidores

El auge de la IA generativa está revolucionando el marketing. Herramientas como Midjourney o ChatGPT permiten crear, en segundos, anuncios, catálogos o publicaciones para redes sociales que antes requerían sesiones de fotos, diseñadores y redactores. Además de ahorrar tiempo y dinero, la IA promete personalizar la comunicación para cada cliente. En teoría, una marca podría mostrar a cada usuario la versión del producto o destino que más se adapte a sus gustos. Sin embargo, la rapidez y el bajo coste tienen un precio.
La imagen es muy bonita, pero tiene líneas de sombras en el suelo de objetos que no se ven, dos barras en el cristal sin sombra, una reja que se desvanece...
Todo eso aunque no nos fijemos conscientemente es lo que hace que lo veamos raro.