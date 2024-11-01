edición general
1 meneos
80 clics

Por qué usar imágenes generadas mediante IA puede espantar a los consumidores

El auge de la IA generativa está revolucionando el marketing. Herramientas como Midjourney o ChatGPT permiten crear, en segundos, anuncios, catálogos o publicaciones para redes sociales que antes requerían sesiones de fotos, diseñadores y redactores. Además de ahorrar tiempo y dinero, la IA promete personalizar la comunicación para cada cliente. En teoría, una marca podría mostrar a cada usuario la versión del producto o destino que más se adapte a sus gustos. Sin embargo, la rapidez y el bajo coste tienen un precio.

| etiquetas: ia , consumidores , negocios
1 0 0 K 19 tecnología
4 comentarios
1 0 0 K 19 tecnología
tul #2 tul
Una señal que indica que se realizado el articulo con el minimo esfuerzo
1 K 32
salteado3 #1 salteado3 *
Justo para ilustrar que las imágenes hechas por IA (cuando las identificamos) nos provocan desconfianza van y ponen una para ilustrarlo.

La imagen es muy bonita, pero tiene líneas de sombras en el suelo de objetos que no se ven, dos barras en el cristal sin sombra, una reja que se desvanece...

Todo eso aunque no nos fijemos conscientemente es lo que hace que lo veamos raro.  media
0 K 12
#3 Feliberto
Gracias Chatgpt
0 K 10
#4 tpm1 *
No sé si te has equivocado de enlace, pero esa imagen que has puesto es una mierda como ejemplo de lo que pueden generar las IA y engañarnos. Esto iba para #_1
0 K 10

menéame