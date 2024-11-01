·
1
meneos
225
clics
Usan un taladro para destruir un SSD y resulta ser todo un fracaso
Un técnico de IT usa un taladro para destruir un SSD y así eliminar los datos, pero falla y acaba agujereando solo la carcasa.
humor
,
curiosidades
,
informática
#2
ernovation
Cuanta cutrería. Hay empresas de destrucción de soportes de datos que te dan un certificado que es lo que enchufas a compliance.
#3
Aokromes
#2
unos martillazos y ya, al estilo genova.
#1
obmultimedia
Si agujereo toda la carcasa entonces no falló.
