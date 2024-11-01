edición general
Usan un taladro para destruir un SSD y resulta ser todo un fracaso  

Un técnico de IT usa un taladro para destruir un SSD y así eliminar los datos, pero falla y acaba agujereando solo la carcasa.

#2 ernovation
Cuanta cutrería. Hay empresas de destrucción de soportes de datos que te dan un certificado que es lo que enchufas a compliance.
Aokromes #3 Aokromes
#2 unos martillazos y ya, al estilo genova.
obmultimedia #1 obmultimedia
Si agujereo toda la carcasa entonces no falló.
