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Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

"Creo que la gente nos pide unidad de acción y en Andalucía hemos logrado efectivamente con la incorporación de Podemos en Por Andalucía tener una gran candidatura unitaria de la izquierda en Andalucía", ha recordado.

| etiquetas: urtasun , irene montero , izquierda
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14 comentarios
6 2 2 K 20 rojos
silvano.jorge #4 silvano.jorge
Pero ninguno de los dos proponen formar las listas mediante primarias, que si no no consiguen sus putas cuotas.
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Alakrán_ #3 Alakrán_
Podemos como siempre tocando los cojones a contracorriente, y el bobo de Rufián siguiéndole la corriente, ese no es el camino Rufián, no puedes pretender liderar una candidatura sin respaldo de tu partido.
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silvano.jorge #5 silvano.jorge
#3 no he escuchado a rufián que quiera liderar ninguna candidatura.
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#8 silzul
#5 El liderato se puede hacer de muchas maneras: el que se ve siempre es el que se pone delante de las cámaras y chupa micro. Pero, el que se ve menos y es el más importante es el que lidera a un grupo de personas para hacer algo, en este caso promover una candidatura de izquierdas. En este caso, Rufián si ha ejercido un liderato para intentar unir los diferentes partidos de izquierdas nacionales para luchas contra el PP o VOX.

Rufián, en este caso es el típico que insiste en quedar y se encarga de buscar sitio... Y concertar una cita.
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#7 pirat *
Tras ver la lealtad al bien común demostrada por los independentistas de Erc y sobre todo Bildu, les votaría sin dudar.
También apoyaría una amplia coalición, como lo hice con Sumar aunque no aguante a los tocapelotas de Compromís (Solo faltaba la trepa de oltra) pero me va a costar mucho hacerlo con irene y pudimos de prota...
Olvidamos que gracias a la iniciativa de Sumar, fue posible este gobierno, que será lo que será y lo de ábalos es vergonzoso pero la regresía que nos rodea es infinitamente peor.
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A.more #2 A.more
Y sin tanto buscar asientos como podemos
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#6 pirat
Tras ver la lealtad al bien común demostrada por los independentistas de Erc y sobre todo Bildu, les votaría sin dudar.
También apoyaría una amplia coalición, como lo hice con Sumar aunque no aguante a los tocapelotas de Compromís (Solo faltaba la trepa de oltra) pero me va a costar mucho hacerlo con irene de prota...
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A.more #10 A.more
#6 totalmente de acuerdo
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#11 Ovidio
#6 lealtad al bien común demostrada por los independentistas de Erc y sobre todo Bildu

Dos partidos que quieren robar parte del territorio común a todos los españoles. Lealtad. En fin, estás como unas maracas...
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#13 pirat *
#11 Comparados con los que defienden y apoyan a los patrioteros "constitucionalistos" que nos traicionan y perjudican sistemáticamente, no sé quien está peor...
Claro, es más importante la "unidad de españa" que la libre asociación en la que sus ciudadanos decidan libremente su voluntad de integrarse en ese ente, como la forma de gobierno, relación con la iglesia,,, pero claro hay quien prefiere estar tutelado y que le traten como a un niño sin criterio.
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#14 Ovidio
#13 libre asociación

El territorio que ocupa España nos pertenece a todos por igual. Un nacido en Vic no tiene más derechos sobre ese terreno que uno que lo haya hecho en El Hierro y viceversa. Y el territorio es lo más importante de todo, ya que sobre él se asienta todo lo demás. Porque un gobierno puede cambiar, pero si pierdes territorio es casi imposible recuperarlo.
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Cehona #1 Cehona
En Andalucía al jefe de almacén de piolets, le debieron pillar dormido.
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#9 Juantxi
El asunto es serio y si no se hace funcionar la coalición que pretende Rufián, en año próximo la suerte estará echada y la ultraderecha en el Gobierno español.
Pero hay que hacerlo con responsabilidad y compromiso. Si se pretende nngunear nuevamente a Podemos, y a veces lo parece, los votantes de ese partido no votaran a la coalición y será un enorme fracaso.
Fue desde Podemos desde donde se intentó la unidad de la izquierda pero la Yoli les salió rana y quiso ningunear a Podemos. Espero por…   » ver todo el comentario
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#12 jaramero
Urtasun no tiene huevos a hacer unas primarias globales para toda la izquierda.

En lugar de buscar ampliar la base votante de izquierdas, querían los 3 millones de votos de podemos sin podemos. Fue una puta vergüenza.

El proyecto unidas podemos ha fracasado, es un hecho. Pero la semilla aún está y la derecha la teme, por eso siguen yendo uno por uno a cualquier político de izquierdas que pueda hacerla germinar de nuevo.

Desde luego a por Urtasun no van a ir ni le van a aplastar la cabeza contra el suelo poniéndole la rodilla como hicieron con Don Serigne Mbayé. La derecha le considera irrelevante.
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menéame