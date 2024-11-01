Urtasun recuerda a Irene Montero que Sumar ya trabaja para una "gran candidatura unitaria de izquierda" como la andaluza

"Creo que la gente nos pide unidad de acción y en Andalucía hemos logrado efectivamente con la incorporación de Podemos en Por Andalucía tener una gran candidatura unitaria de la izquierda en Andalucía", ha recordado.
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Rufián, en este caso es el típico que insiste en quedar y se encarga de buscar sitio... Y concertar una cita.
También apoyaría una amplia coalición, como lo hice con Sumar aunque no aguante a los tocapelotas de Compromís (Solo faltaba la trepa de oltra) pero me va a costar mucho hacerlo con irene y pudimos de prota...
Olvidamos que gracias a la iniciativa de Sumar, fue posible este gobierno, que será lo que será y lo de ábalos es vergonzoso pero la regresía que nos rodea es infinitamente peor.
También apoyaría una amplia coalición, como lo hice con Sumar aunque no aguante a los tocapelotas de Compromís (Solo faltaba la trepa de oltra) pero me va a costar mucho hacerlo con irene de prota...
Dos partidos que quieren robar parte del territorio común a todos los españoles. Lealtad. En fin, estás como unas maracas...
Claro, es más importante la "unidad de españa" que la libre asociación en la que sus ciudadanos decidan libremente su voluntad de integrarse en ese ente, como la forma de gobierno, relación con la iglesia,,, pero claro hay quien prefiere estar tutelado y que le traten como a un niño sin criterio.
El territorio que ocupa España nos pertenece a todos por igual. Un nacido en Vic no tiene más derechos sobre ese terreno que uno que lo haya hecho en El Hierro y viceversa. Y el territorio es lo más importante de todo, ya que sobre él se asienta todo lo demás. Porque un gobierno puede cambiar, pero si pierdes territorio es casi imposible recuperarlo.
Pero hay que hacerlo con responsabilidad y compromiso. Si se pretende nngunear nuevamente a Podemos, y a veces lo parece, los votantes de ese partido no votaran a la coalición y será un enorme fracaso.
Fue desde Podemos desde donde se intentó la unidad de la izquierda pero la Yoli les salió rana y quiso ningunear a Podemos. Espero por… » ver todo el comentario
En lugar de buscar ampliar la base votante de izquierdas, querían los 3 millones de votos de podemos sin podemos. Fue una puta vergüenza.
El proyecto unidas podemos ha fracasado, es un hecho. Pero la semilla aún está y la derecha la teme, por eso siguen yendo uno por uno a cualquier político de izquierdas que pueda hacerla germinar de nuevo.
Desde luego a por Urtasun no van a ir ni le van a aplastar la cabeza contra el suelo poniéndole la rodilla como hicieron con Don Serigne Mbayé. La derecha le considera irrelevante.