Una urbanización de lujo para narcos, relojes de más de un millón, lingotes de oro a medida y muchas criptos: la trama de blanqueo que ha llegado hasta un Borbón

Una urbanización de lujo para narcos, relojes de más de un millón, lingotes de oro a medida y muchas criptos: la trama de blanqueo que ha llegado hasta un Borbón

Torán era vecino de grandes capos del narcotráfico en una urbanización de Dubai, "el beach ese", del que quería marcharse por no estar "todos ahí juntos"

El Borbón ya esta en la calle tras pagar una fianza.
Los Borbones son unos ladrones, da igual cuando se lea esto {0x1f525}
