·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8158
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
4414
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
5754
clics
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo
4227
clics
La ilusión óptica que permite que los televisores en blanco y negro muestren colores [Eng]
5747
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
más votadas
311
Una concejala del PP de Collado Villalba cancela en directo un monólogo sobre ser mujer y luego pide perdón
369
¡SE ACABÓ! México pone fin a los privilegios de gringos prepotentes
413
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
347
La Argentina de los despidos: “Me ofrecieron trabajar de 8:30 a 23:00 por 90 euros a la semana”
280
El ex primer ministro irlandés, Leo Varadkar, dice que Estados Unidos e Israel deberían “aceptar a todos los migrantes” de su guerra contra Irán [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
502
clics
Unos pingüinos descubren un gato
Un grupo de pingüinos de las Islas Malvinas tiene contacto por primera vez con un gato.
|
etiquetas
:
pingüino
,
gato
,
malvinas
10
2
0
K
165
OYOYOY
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
165
OYOYOY
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Niltsiar
Y que mierdas ha llevado ahí al gatete? No hemos aprendido aun nada de la invasión de especies invasoras?
4
K
61
#2
Aluflipas
No lo entendeis. Es su lider. Los está guiando
#1
¿No será del que graba?
1
K
18
#3
Don_Pixote
#1
pues como te pongas a contar gatos, perros y ratas en todas las islas del mundo, estas jodido
0
K
8
#6
jm22381
#1
Efectivamente. Ninguna gracia
www.perplexity.ai/search/los-gatos-son-una-especie-inva-WVxGks_LTLaQoB
0
K
20
#7
Charles_Dexter_Ward
#1
*Gatos de navío. Conocidos y documentados desde hace más de 10.000 años.
En este caso también Gordi bajó a estirar las piernas.
0
K
20
#5
Apotropeo
Es pequeño, cuando crezca se va a poner de comer pingüino hasta las cartolas.
1
K
22
#4
elgranpilaf
*
Están gordos los pingüinos. No podían ni andar. Un tigre les tenían que haber puesto, en vez de un gato, a ver si hacían un poco de ejercicio
0
K
11
#8
johel
#4
Son crias de pingüino, el plumon marron no es impermeable.
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#1 ¿No será del que graba?
En este caso también Gordi bajó a estirar las piernas.