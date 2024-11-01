edición general
Unos pingüinos descubren un gato

Unos pingüinos descubren un gato  

Un grupo de pingüinos de las Islas Malvinas tiene contacto por primera vez con un gato.

8 comentarios
Niltsiar
Y que mierdas ha llevado ahí al gatete? No hemos aprendido aun nada de la invasión de especies invasoras?
Aluflipas
No lo entendeis. Es su lider. Los está guiando :troll:

#1 ¿No será del que graba?
Don_Pixote
#1 pues como te pongas a contar gatos, perros y ratas en todas las islas del mundo, estas jodido
Charles_Dexter_Ward
#1 *Gatos de navío. Conocidos y documentados desde hace más de 10.000 años.
En este caso también Gordi bajó a estirar las piernas.
Apotropeo
Es pequeño, cuando crezca se va a poner de comer pingüino hasta las cartolas.
elgranpilaf
Están gordos los pingüinos. No podían ni andar. Un tigre les tenían que haber puesto, en vez de un gato, a ver si hacían un poco de ejercicio
johel
#4 Son crias de pingüino, el plumon marron no es impermeable.
